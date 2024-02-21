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·Общество

В возрасте 90 лет скончался ветеран труда и заслуженный работник Высшей школы РФ Василий Коротаев.
В субботу, 17 февраля, умер ветеран экономического факультета ОГАУ, кандидат экономических наук, доцент, автор более 60 научных и методических работ Василий Коротаев. Ему было 90 лет.
Василий Семенович в 1956 году с отличием окончил экономический факультет, защитил кандидатскую диссертацию и работал на кафедре экономики. В 1971 году он стал заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного производства, где проработал 24 года. Имеет звание «Ветеран труда», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». В 2008 году Коротаева избрали действительным членом (академиком) Международной академии аграрного образования.
РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Василия Семеновича.
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·Общество

В возрасте 90 лет скончался ветеран труда и заслуженный работник Высшей школы РФ Василий Коротаев.
В субботу, 17 февраля, умер ветеран экономического факультета ОГАУ, кандидат экономических наук, доцент, автор более 60 научных и методических работ Василий Коротаев. Ему было 90 лет.
Василий Семенович в 1956 году с отличием окончил экономический факультет, защитил кандидатскую диссертацию и работал на кафедре экономики. В 1971 году он стал заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного производства, где проработал 24 года. Имеет звание «Ветеран труда», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». В 2008 году Коротаева избрали действительным членом (академиком) Международной академии аграрного образования.
РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Василия Семеновича.
1568