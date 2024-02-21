Омск-Информ
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·Общество

Об этом рассказал сенатор от Омской области Иван Евстифеев. 
В скором времени в Омске появится региональный оператор «Сколково». Об этом рассказал сенатор от Омской области Иван Евстифеев. Он отметил, что наш регион один из немногих, где есть официальный представитель «Сколково». Этот статус в прошлом году получил заместитель управляющего по инновациям «Центра развития социально-предпринимательских инициатив» Геннадий Салимгареев. 
– Следующий шаг – появление регионального оператора. Это компании, поддержанные губернаторами, помогающие субъектам РФ взаимодействовать с инновационным центром и применять сервисы, предлагаемые «Сколково», – отметил сенатор.
Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов заявил о готовности поддерживать Омскую область. Иван Евстифеев пригласил его в регион с рабочим визитом.
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·Общество

Об этом рассказал сенатор от Омской области Иван Евстифеев. 
В скором времени в Омске появится региональный оператор «Сколково». Об этом рассказал сенатор от Омской области Иван Евстифеев. Он отметил, что наш регион один из немногих, где есть официальный представитель «Сколково». Этот статус в прошлом году получил заместитель управляющего по инновациям «Центра развития социально-предпринимательских инициатив» Геннадий Салимгареев. 
– Следующий шаг – появление регионального оператора. Это компании, поддержанные губернаторами, помогающие субъектам РФ взаимодействовать с инновационным центром и применять сервисы, предлагаемые «Сколково», – отметил сенатор.
Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов заявил о готовности поддерживать Омскую область. Иван Евстифеев пригласил его в регион с рабочим визитом.
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