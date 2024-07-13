Речь о Таре, в которой Иван Евстифеев родился и вырос. В эти дни город празднует 430-летний юбилей.

Сенатор РФ от Омской области Иван Евстифеев тепло поздравил с юбилеем свой родной город Тару. Напомним, в эти дни ей исполняется 430 лет.

В Таре Евстифеев родился и вырос. Как признается чиновник, сюда он и по сей день приезжает с удовольствием хоть по работе, хоть просто в гости.

– Тара бережно хранит свою историю и неповторимый, самобытный облик. Прогуливаясь по местным улочкам, можно любоваться старинными зданиями и памятниками деревянного зодчества. Здесь спокойно, душевно и размеренно. При этом город динамично развивается. Проводится масштабное благоустройство городской среды, появляются общественные пространства и точки притяжения: Никольский дворик, Пушкинский парк. Преобразились Комсомольский парк и Юбилейная площадь, реконструирован Тарский культурно-досуговый центр «Север». Срывает овации труппа Северного драматического театра – как в Таре, так и далеко за ее пределами, – написал в своем телеграм-канале Евстифеев.

Поздравляя любимый город с юбилеем, сенатор употребил распространенную фразу «многая лета». Иначе говоря, пожелал благополучной и долгой жизни. И это учитывая, что Тара и так один из старейших городов Сибири.