Речь идет о маршруте Омск – Москва.

В своем телеграм-канале сенатор Российской Федерации – представитель от правительства Омской области Иван Евстифеев написал, что дневных авиарейсов Москва – Омск может стать больше.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике под председательством Андрея Кутепова принял участие министр транспорта РФ Роман Старовойт. Его Евстифеев поблагодарил за поддержку строительства аэропорта Омск-Федоровка и автодороги «Северный обход».

– Поделился еще одним вопросом, который, на мой взгляд, заслуживает внимания со стороны федерального Минтранса. Речь идет о количестве авиарейсов между Омском и Москвой. Омская область в 2025 году стала Молодежной столицей России, а в 2026 году – Культурной столицей. Проводится и еще будет проводиться большое количество массовых мероприятий, в том числе межрегиональных и федерального значения. Но при этом сильно сократилось количество рейсов, особенно дневных, – отметил Евстифеев.

Сенатор также рассказал, что очень много обращений поступает от представителей бизнеса и культурного сообщества, он попросил Романа Старовойта обратить внимание на рейсы Москва – Омск.