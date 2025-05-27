Представитель Совфеда побывал в этой стране в качестве международного наблюдателя.

Российская делегация прибыла в Венесуэлу 23 мая в качестве международных наблюдателей на всеобщих выборах. В составе делегации оказался сенатор от Омской области Иван Евстифеев. Он отметил, что республике в ныннешнюю кампанию избирали 285 депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), 24 губернаторов, 260 представителей законодательных собраний штатов страны.

– В выборах участвовали 6687 кандидатов от 54 политических объединений, из них 36 партий выдвинули кандидатов в Национальную ассамблею, – уточнил Евстифеев.

Уже на следующий день делегатов-наблюдателей познакомили на семинаре с особенностями венесуэльской избирательной системы и важными аспектами выборов 2025 года с участием вице-президента Национального избирательного совета Карлоса Кинтеро. Прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым, который отметил, что связи России и Венесуэлы – давние и надежные, точек соприкосновения становится все больше, и это не только инвестиции и туризм. Расширяются гуманитарные связи, культурные, спортивные. Одно из таких мероприятий состоялось накануне больших выборов в столице Венесуэлы городе Каракас.

25 мая выборы прошли организованно и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Замечений и нарушений не зафиксировано.

– Убедительную победу одержала правящая Единая социалистическая партия, которую возглавляет Николас Мадуро. Альянс «Большой патриотический полюс», в который входит президентская партия, получает 23 из 24 губернаторских мест, – поделился результатами сенатор.

Добавим, что в Венесуэле активно применялась технология электронного голосования. В стране создана система идентификации и защиты от несанкционированного голосования, а также сканирование ID-карт с проверкой отпечатков пальцев. При такой системе фактически исключается возможность какой-либо фальсификации.

Кстати, кроме российской делегации в выборах в Венесуэле приняли участие свыше 1400 национальных и международных наблюдателей из более 80 стран мира, из пяти континентов.