Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Соответствующие торги объявили мэрия. Арендовать можно и другие помещения.
Мэрия Омска объявила аукционы на аренду коммерческой недвижимости. В список вошло 13 помещений. При этом одно из них находится в здании, где также располагается ЗАГС Ленинского района по адресу: Котельникова, 6. Арендовать недвижимость площадью почти 74 кв. м можно за 20,7 тыс. рублей.
Также к аренде предлагаются помещения в микрорайоне Входного, на улицах Леконта, Новокирпичной, Серова, 11-я Чередовая, Всеволода Иванова и проспекте Маркса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта.
·Экономика/Бизнес

Соответствующие торги объявили мэрия. Арендовать можно и другие помещения.
Мэрия Омска объявила аукционы на аренду коммерческой недвижимости. В список вошло 13 помещений. При этом одно из них находится в здании, где также располагается ЗАГС Ленинского района по адресу: Котельникова, 6. Арендовать недвижимость площадью почти 74 кв. м можно за 20,7 тыс. рублей.
Также к аренде предлагаются помещения в микрорайоне Входного, на улицах Леконта, Новокирпичной, Серова, 11-я Чередовая, Всеволода Иванова и проспекте Маркса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта.