Соответствующие торги объявили мэрия. Арендовать можно и другие помещения.

Соответствующие торги объявили мэрия. Арендовать можно и другие помещения.

Мэрия Омска объявила аукционы на аренду коммерческой недвижимости. В список вошло 13 помещений. При этом одно из них находится в здании, где также располагается ЗАГС Ленинского района по адресу: Котельникова, 6. Арендовать недвижимость площадью почти 74 кв. м можно за 20,7 тыс. рублей.

Также к аренде предлагаются помещения в микрорайоне Входного, на улицах Леконта, Новокирпичной, Серова, 11-я Чередовая, Всеволода Иванова и проспекте Маркса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта.