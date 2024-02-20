По словам главного тренера «Авангарда», лидеры команды отдали много сил по ходу сезона, и перед плей-офф им, возможно, дадут отдохнуть.

По словам главного тренера «Авангарда», лидеры команды отдали много сил по ходу сезона, и перед плей-офф им, возможно, дадут отдохнуть.

Лидеры «Авангарда» Рид Буше, Владимир Ткачев и Райан Спунер последние пару матчей не набирают очков, несмотря на то, что команда побеждает. А Буше, являющийся лучшим снайпером КХЛ, и вовсе за забивает уже 5 игр подряд.

Но главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец призвал не драматизировать ситуацию.

- Сезон тяжелый, ребята много сделали, чтобы мы находились на этом месте. Сил было отдано очень много. Где-то сказывается усталость. Они хотят забить, но где-то не идет, где-то расстраиваются. Но я думаю, все пройдет, все будет хорошо. Есть мысли дать ребятам отдохнуть, - заявил Кравец после сегодняшнего матча с «Автомобилистом».

Говоря о голевой «засухе» Рида Буше, наставник «Авангарда» не согласился с тем, что американский форвард думает о побитии рекорда Сергея Мозякина по заброшенным шайбам за сезон.

- Буше не думает об этом рекорде. Он просто играет в хоккей, забивает голы. Надеюсь, что прорвет в следующих играх. Самое главное, чтобы в плей-офф его клюшка стреляла и помогала нам побеждать. У Рида будут и голы, и передачи, и хорошая помощь команде, - уверен Михаил Кравец.

Напомним, что «Авангард» сегодня выиграл у «Автомобилиста» со счетом 4:2 и вернул себе лидерство на «Востоке». А послезавтра «ястребы» проведут заключительный домашний матч регулярного чемпионата против «Лады».