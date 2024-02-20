63-летний омич на иномарке не заметил подростка, который переходил дорогу на зебре, и сбил его.

63-летний омич на иномарке не заметил подростка, который переходил дорогу на зебре, и сбил его.

Сегодня, 20 февраля, около шести часов вечера по улице 22 Апреля рядом с Домом пионеров произошло ДТП. Под колеса автомобиля «Киа» попал 17-летний юноша.

В момент происшествия подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 63-летний мужчина.

Юноша серьезно не пострадал, но медицинская помощь ему все-таки потребовалась.

Сейчас по факту аварии стражи порядка проводят проверку.