В Россельхозбанке рассказали о преимуществах платежных колец, которые могут стать ярким и необычным подарком к предстоящим «гендерным» праздникам.

В Россельхозбанке рассказали о преимуществах платежных колец, которые могут стать ярким и необычным подарком к предстоящим «гендерным» праздникам.

Встреча долгожданной весны прочно ассоциируется с двумя праздниками – Днем защитника Отечества 23 февраля и Международным женским днем 8 Марта. Ассортимент традиционных подарков специалисты РСХБ предлагают расширить платежными кольцами. Платежное кольцо – это новая удобная форма бесконтактной оплаты и альтернатива традиционной банковской карте. В кольцо встроен модуль NFC, который позволяет одним касанием кольца к терминалу оплачивать покупки.

Мужчины по достоинству оценят удобство высокотехнологичного гаджета, а женщины – функциональность, стиль и красоту подарка. Кольца могут быть черного или белого цвета, матовые или глянцевые, с гладкой поверхностью или с огранкой. Также в качестве подарка можно выбрать кольцо из драгоценных металлов и подарить в романтичной обстановке.

Кольцо изготовлено из прочной циркониевой керамики. Оно не боится влаги, повредить или разбить его очень сложно – с ним можно заниматься спортом, находиться под дождём и даже плавать. Платежное кольцо работает автономно и не нуждается в батарейке или внешней подзарядке. Это удобно в любой дальней поездке, командировках, и просто на прогулке.

Технология – красота вне времени, позволяющая упростить и украсить повседневность. С каждым днём модная индустрия все больше обращает свое внимание на инновационные разработки, делая вещи не просто красивыми, но и функциональными. Платежное кольцо PayRing от Россельхозбанка – простое и стильное решение для удобных и безопасных транзакций.

— Пользуюсь платежным кольцом относительно недавно, но уже успела оценить его преимущества. Прежде всего – это очень удобно. Теперь для оплаты мне не нужно даже доставать телефон – достаточно поднести к терминалу руку. Вторым немаловажным преимуществом для меня является эстетичный внешний вид. Это красивое и современное украшение, — поделилась мнением клиент банка Галина Азарова.

Активировать платежное кольцонесложно. Владельцу нужно обратиться в ближайший офис Россельхозбанка и привязать его к банковскому счету. Рекомендуется подключить к счету программу лояльности «Урожай» с начислением бонусных баллов за безналичную оплату покупок.

Стоимость кольца составляет 7,5 тыс. рублей. Клиентам предлагается размерный ряд от 16 до 24. Если вы уже являетесь клиентом Россельхозбанка, то приобрести платёжное кольцо можно за бонусные баллы программы лояльности «Урожай». Также возможно изготовление колец из металлов, в том числе драгоценных, по индивидуальному заказу. В этом случае стоимость будет зависеть от металла, его веса, а также каратности камней.

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