После ледового шоу и концерта исполнителя, которые состоятся в конце февраля, омичей развезут по домам специальные автобусы.

После ледового шоу и концерта исполнителя, которые состоятся в конце февраля, омичей развезут по домам специальные автобусы.

В Омске 25 и 27 февраля на новой «G-Drive Арене» запланированы два мероприятия – ледовое шоу «Шахерезада» и концерт исполнителя Shaman. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по их окончании омичей развезут по домам. Транспорт поедет по специальным маршрутам № 501–520.

– Автобусы будут поданы за 15 минут до времени окончания мероприятий: 25 февраля – к 18:45 и 27 февраля – к 20:45, – добавили в ведомстве.

Высаживать пассажиров будут на остановочных пунктах только по требованию. Проезд будет не бесплатным. Омичам придется платить по городскому тарифу.