Омск-Информ
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·Общество

Сейчас для благоустройства территории ищут подрядчика. Ему заплатят 33 млн.

В Омске ищут подрядчика, который благоустроит Аллею братьев Сазоновых, расположенную напротив Омского политехнического университета. За работы готовы заплатить 33 млн рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок.

До 31 августа подрядчик должен будет установить освещение, скамейки и урны, обустроить пешеходные дорожки, провести озеленение, а также сделать водопровод.

Отметим, что Аллея была открыта в 2016 году. Она посвящена омичам-героям ВОВ братьям Александру и Владимиру Сазоновым. В прошлом году за благоустройство этой территории свой голос отдали более 16 тыс. омичей.

·Общество

Сейчас для благоустройства территории ищут подрядчика. Ему заплатят 33 млн.

В Омске ищут подрядчика, который благоустроит Аллею братьев Сазоновых, расположенную напротив Омского политехнического университета. За работы готовы заплатить 33 млн рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок.

До 31 августа подрядчик должен будет установить освещение, скамейки и урны, обустроить пешеходные дорожки, провести озеленение, а также сделать водопровод.

Отметим, что Аллея была открыта в 2016 году. Она посвящена омичам-героям ВОВ братьям Александру и Владимиру Сазоновым. В прошлом году за благоустройство этой территории свой голос отдали более 16 тыс. омичей.