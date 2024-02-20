По словам Вадима Кормильца, произошло это благодаря повышению зарплаты. Сейчас нехватка водителей составляет всего 20 %.
В Омске удалось снизить дефицит водителей на муниципальных автобусах. Произошло это благодаря повышению заработной платы. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, сейчас нехватка водителей составляет 20 %. Чтобы обеспечить плановый выпуск подвижного состава, пассажирскому предприятию № 8 необходимо порядка 170 человек.
– Комплекс реализуемых кадровых и финансовых мероприятий позволяет нам не только сдерживать, но и постепенно понижать уровень некомплекта. Открытые данные других российских городов содержат куда более удручающую статистику. Например, в таких городах, как Новосибирск, Пермь, Самара, нехватка водителей составляет до 35 % от штатной численности. В Томске, Краснодаре и Ростове-на-Дону – до 50 %, в Воронеже – 70 %. Омск в этом плане выглядит достойно, – отметил Кормилец.
Отметим, что средняя зарплата водителей автобусов в городе составляет более 70 тыс. рублей.