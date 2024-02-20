Ключевая тема — основные направления и механизмы развития научного наставничества для молодых ученых вуза.

Ключевая тема — основные направления и механизмы развития научного наставничества для молодых ученых вуза.

Ежегодный профессорский форум прошел в Омском ГАУ уже третий раз. Это мероприятие стало стал прекрасным поводом для обсуждения и дискуссии ведущими учеными Омского ГАУ перспектив развития науки.

Участники форума подвели итоги реализации Года педагога и наставника в аграрном университете, заслушали и обсудили 5 докладов по следующим тематическим направлениям:

становление и развитие научной школы фармакологов и токсикологов в Омском ГАУ;

опыт и проблемы подготовки кадров высшей квалификации на кафедре землеустройства;

роль наставника в выборе будущей профессии;

международный и междисциплинарный аспекты научного наставничества;

роль диссертационных советов в системе подготовки научных кадров.

Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова наградила победителей университетских конкурсов «Наставник молодых педагогов, «Ведущие научные школы» и выступила с докладом «Научно-образовательная экосистема Омского ГАУ и ее роль в обеспечении научно-технологических прорывов». Руководитель вуза отметила, что научно-исследовательская и инновационная деятельность университета осуществляется в соответствии с задачами, поставленными перед научным сообществом президентом и правительством РФ. Кроме того, заслуги наставников вуза в 2023 году были признаны на всероссийском уровне. Преподаватели ОмГАУ получали такие награды как «Ректор года», медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», становились лауреатами премии «Профессор года» и другие.

Основной вклад в развитие научного наставничества в университете вносят научные школы, и ОмГАУ не собирается останавливаться на достигнутом, предлагая новые решения для развития наставнических программ.