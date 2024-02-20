На интерактивных площадках посетители смогут принять участие в оздоровительных практикумах, мастер-классах, квизах и других активностях.

На нескольких интерактивных площадках посетители смогут принять участие в оздоровительных практикумах, мастер-классах, квизах и других активностях.

На территории столичной ВДНХ продолжает свою работу Международная выставка-форум «Россия». В четверг, 22 февраля, на ней пройдет тематический день форума национальных достижений «Активное долголетие», в котором примет участие делегация Омской области. Гостей выставки познакомят с успехами отрасли и современными социальными технологиями, которые позволяют повышать качество жизни пенсионеров Прииртышья.

– Забота о людях старшего возраста является одним из приоритетных направлений развития социальной сферы в Омской области. Современные демографические тенденции обуславливают новые стандарты жизни. «Серебряный» возраст не только остается для человека комфортным и активным временем, но и расширяет возможности для его самореализации. Это время, когда люди открывают в себе новые интересы, с энтузиазмом включаются в общественную и творческую деятельность. Так, на базе комплексных центров региона действует 550 социальных клубов для пожилых людей и инвалидов, в которых занимаются свыше 20 тысяч жителей региона. Технологические возможности позволяют расширять сферу социального взаимодействия представителей старшего поколения, – отметила начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Татьяна Негрова.

На интерактивной площадке #Территория активного долголетия посетители смогут принять участие в оздоровительных практикумах, мастер-классах, квизах и других активностях. Так, на треке #Йога-Цигун гостей выставки ждет комплекс лечебно-физических упражнений с элементами йоги, который проведут представители комплексного центра «Вдохновение» Омска. А тем, кто ищет приложение своим творческим возможностям, будет интересен трек #АРТактивность. Здесь можно совершить экскурс в историю оберегов и изготовить собственную куклу-домовенка или другую этнографическую поделку. Занятие проведут специалисты комплексного центра Муромцевского района.

На треке #Сибирская здравница приверженцы здорового образа жизни смогут овладеть техникой скандинавской ходьбы и комплексом упражнений домашней гимнастики. Модератором этой площадки станет комплексный центр Называевского района. Здесь участники мероприятия смогут сделать красочные снимки на память в фотозоне, а также пройти квиз-викторину о природных лечебных местах Омской области и пользе сибирских овощей. Как рассказали в региональном Минтруде, самые активные участники мероприятий получат сувениры и подарки от омской делегации.