Молодой человек ранил 17-летнего подростка из пневматического оружия. Суд вынес ему приговор.

Молодой человек ранил 17-летнего подростка из пневматического оружия. Суд вынес ему приговор.

Первомайский районный суд вынес приговор 25-летнему омичу, который был признан виновным по статье «Хулиганство». Молодой человек стрелял в группу подростков.

Происшествие произошло 14 мая прошлого года на улице Химиков, 22а. Омичу не понравилось, что вечером компания молодых людей шумит под окнами его дома. Он решил взяться за оружие. В результате парень выстрелил в группу подростков и попал в одного из них. 17-летний студент получил легкий вред здоровью.

Стрелок получил наказание в виде двух лет ограничения свободы, также он должен будет выплатить подростку компенсацию причиненного морального вреда в размере 75 тыс. рублей. Ранее государственный обвинитель запросил у суда для омича три года лишения свободы в колонии общего режима.