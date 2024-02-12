Стрелял мужчина из пневматической винтовки. Одна из пуль достигла цели, ранив 17-летнего парня.
В Омске судят 25-летнего мужчину. Отца четверых детей заставили взяться за оружие молодые люди, шумящие вечером под окнами. Там студенты техникума оказались из-за того, что их эвакуировали из учебного заведения – сработала пожарная сигнализация.
– Создавшийся из-за скопления молодых людей шум у подъезда не понравился отцу четверых детей. Взяв пневматическую винтовку, мужчина, выражаясь нецензурной бранью, из окна своей квартиры выстрелил в толпу подростков. В результате пуля попала в лицо 17-летнего студента в районе носа. Данными действиями студенту причинен легкий вред здоровью (пулю удалось извлечь только в медицинском учреждении), – прокомментировали инцидент в областной прокуратуре.
Вину в преступлении балконный стрелок полностью признал, но не возместил моральный вред в 90 тыс. рублей – именно столько заявил раненый студент. В судебных прениях государственный обвинитель запросил у суда для виновного 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
Заседание, на котором огласят приговор, намечено на ближайшую пятницу.