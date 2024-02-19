Специалист, который пришел в подмосковный клуб только в октябре, покинет его после окончания сезона.

Специалист, который пришел в подмосковный клуб только в октябре, покинет его после окончания сезона.

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин, который сейчас тренирует подмосковный «Витязь», покинет свой пост после окончания сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рябыкин заключил контракт с «Витязем» до конца сезона в октябре прошлого года. Тогда команда шла на 11-м месте в Западной конференции и на последнем – в сводной таблице КХЛ. За эти месяцы ничего не поменялось. Сейчас «Витязь» также является главным аутсайдером КХЛ, поэтому в предполагаемой отставке Рябыкина нет ничего неожаданного.

Сообщается, что место Дмитрия Рябыкина может занять главный тренер «Молота» Павел Зубов.