Кроме 1 млн рублей для повышения управленческих навыков победители конкурса получили шанс занять руководящие должности в облправительстве.

Кроме 1 млн рублей для повышения управленческих навыков победители конкурса получили шанс занять руководящие должности в облправительстве.

В омском Конгресс-холле сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Ими стали 47 человек. Проект реализуется аппаратом губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В торжественной церемонии закрытия финала проекта приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

– Кого-то в ближайшее время ждут собеседования и последующие кадровые предложения. Хочу еще раз подчеркнуть, что просто не будет. На этом работа только начнется – важная, ответственная, сложная. Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения, – подчеркнул глава региона приветствуя победителей конкурса.

Как ометил Иван Евстифеев, от реализации проекта в выигрыше останутся все вовлеченные в него стороны:

– Руководством области была собрана подробная информация о кадровом потенциале региона, получена обратная связь по проблематике Омской области глазами ее проактивных жителей. Со временем будет пополнен резерв управленческих кадров, из которого в дальнейшем ожидаются назначения на ответственные должности. Участники получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию. Ну а победители получат возможность и дальше развивать свои управленческие навыки как в теории, так и на практике.

От имени жюри и экспертного блока финалистов конкурса поздравил Дмитрий Лисицын:

– Вы продемонстрировали очень высокий уровень энергии и мотивации работать на благо своего региона. Это впечатляет и вселяет уверенность, что с такой командой у губернатора Омской области не будет кадровых сложностей, ведь всегда будут достойные кандидаты с разнообразным управленческим опытом.

Напомним, что кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение» был запущен в сентябре 2023 года. Для участия в нем зарегистрировались 8,2 тыс. человек. На дистанционном этапе отбора они писали эссе и проходили дистанционное тестирование. Показавшие наилучшие результаты на этих этапах 223 участника были приглашены в финал, а уже по его итогам были определены 47 победителей. Они получат сертификат на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике в Российской академии народного хозяйства или в МГУ им. Ломоносова. Кроме того, они будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и получат шанс занять руководящие должности в региональном правительстве.

Победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»: