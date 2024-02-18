Кроме 1 млн рублей для повышения управленческих навыков победители конкурса получили шанс занять руководящие должности в облправительстве.
В омском Конгресс-холле сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Ими стали 47 человек. Проект реализуется аппаратом губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В торжественной церемонии закрытия финала проекта приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.
– Кого-то в ближайшее время ждут собеседования и последующие кадровые предложения. Хочу еще раз подчеркнуть, что просто не будет. На этом работа только начнется – важная, ответственная, сложная. Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения, – подчеркнул глава региона приветствуя победителей конкурса.
Как ометил Иван Евстифеев, от реализации проекта в выигрыше останутся все вовлеченные в него стороны:
– Руководством области была собрана подробная информация о кадровом потенциале региона, получена обратная связь по проблематике Омской области глазами ее проактивных жителей. Со временем будет пополнен резерв управленческих кадров, из которого в дальнейшем ожидаются назначения на ответственные должности. Участники получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию. Ну а победители получат возможность и дальше развивать свои управленческие навыки как в теории, так и на практике.
От имени жюри и экспертного блока финалистов конкурса поздравил Дмитрий Лисицын:
– Вы продемонстрировали очень высокий уровень энергии и мотивации работать на благо своего региона. Это впечатляет и вселяет уверенность, что с такой командой у губернатора Омской области не будет кадровых сложностей, ведь всегда будут достойные кандидаты с разнообразным управленческим опытом.
Напомним, что кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение» был запущен в сентябре 2023 года. Для участия в нем зарегистрировались 8,2 тыс. человек. На дистанционном этапе отбора они писали эссе и проходили дистанционное тестирование. Показавшие наилучшие результаты на этих этапах 223 участника были приглашены в финал, а уже по его итогам были определены 47 победителей. Они получат сертификат на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике в Российской академии народного хозяйства или в МГУ им. Ломоносова. Кроме того, они будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и получат шанс занять руководящие должности в региональном правительстве.
Победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»:
- Абдрахманова Маржан Нурзадаевна (г. Омск, министерство имущественных отношений Омской области);
- Амельянович Оксана Викторовна (г. Тара, БОУ ДО «Центр детского творчества им. Л. А. Вандышевой» Тарского муниципального района Омской области);
- Белавина Марина Валерьевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 10»);
- Блажевич Алексей Викторович (г. Омск, КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»);
- Васильев Владислав Дмитриевич (г. Омск, Газпромнефть – Цифровые решения);
- Вилисов Дмитрий Викторович (г. Омск, АО «Почта России»);
- Вязанкина Анна Александровна (с. Бергамак, МБОУ «Бергамакская СОШ»);
- Голованов Дмитрий Александрович (г. Омск, ООО «Производственно-инжиниринговый центр сельскохозяйственного машиностроения»);
- Данильченко Полина Александровна (г. Омск, ООО «ИВТ»);
- Егорова Анжелика Юрьевна (г. Омск, Арбитражный суд Омской области);
- Зязев Павел Александрович (г. Сургут, АО «Россети Тюмень»);
- Калашников Александр Андреевич (г. Омск, Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк»);
- Калинина Валерия Сергеевна (г. Омск, АНПОО «ОмАЭиП»);
- Ковязина Наталья Анатольевна (г. Тара, БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» Тарского района»);
- Колобова Екатерина Владимировна (г. Омск, Главное управление финансового контроля Омской области);
- Коржов Иван Сергеевич (г. Омск, БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»);
- Ларина Елена Андреевна (г. Омск, ООО «Стройпроект-07»);
- Ленберг Алексей Владимирович (г. Омск, Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области);
- Липперт Владимир Николаевич (г. Омск, БУЗОО ГП № 3);
- Литау Наталья Валерьевна (г. Омск, БОУ ДПО Институт развития образования Омской области);
- Маленова Евгения Дмитриевна (г. Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского);
- Мальцев Сергей Николаевич (г. Омск, министерство здравоохранения Омской области);
- Маркелов Дмитрий Юрьевич (с. Азово, ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России»);
- Масягина Ольга Юрьевна (г. Омск, БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»»);
- Матвеев Вадим Сергеевич (г. Омск, Администрация города Омска);
- Медведева Екатерина Викторовна (г. Омск, ГК «Титан»);
- Медведева Наталья Юрьевна (г. Тара, БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М. А. Ульянова»);
- Мищенко Ольга Владимировна (г. Омск, ФГБОУ ВО «СибАДИ»);
- Наумова Ольга Васильевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 15»);
- Ниязова Елена Марсовна (г. Омск, индивидуальный предприниматель);
- Орлова Екатерина Витальевна (г. Омск, БУ Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения»);
- Палеха Наталья Сергеевна (г. Омск, министерство финансов Омской области);
- Поминов Дмитрий Юрьевич (г. Омск, АНО ДО «Роботикс Омск»);
- Пономарева Елена Александровна (г. Омск, Управление министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску);
- Прилепская Валентина Викторовна (г. Омск, АО «Группа компаний «Титан»»);
- Самигулова Татьяна Михайловна (г. Омск, министерство экономики Омской области);
- Самохвалова Александра Юрьевна (г. Омск, Администрация города Омска);
- Самсонова Елена Сергеевна (г. Омск, Газпромнефть-Каталитические системы, ООО);
- Седукин Сергей Олегович (г. Омск, АО «Омскавтодор»);
- Сухих Андрей Витальевич (г. Омск, Главное государственно-правовое управление Омской области);
- Терехова Юлия Юрьевна (г. Омск, БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»);
- Фомин Вадим Анатольевич (г. Омск, ООО «Лента»);
- Хафизов Андрей Сергеевич (г. Омск, ООО «ИнфраГЧП-А»);
- Черненко Сергей Владимирович (г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации);
- Шмакова Ирина Андреевна (г. Калачинск, Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района);
- Шундеева Лариса Павловна (г. Омск, Администрация Нижнеиртышского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области);
- Щербаков Василий Сергеевич (г. Омск, Центральный банк Российской Федерации (Отделение Омск)).