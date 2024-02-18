Омск-Информ
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·Общество

Кроме 1 млн рублей для повышения управленческих навыков победители конкурса получили шанс занять руководящие должности в облправительстве.

В  омском Конгресс-холле сегодня состоялась торжественная церемония  награждения победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Ими стали 47 человек. Проект реализуется аппаратом губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В торжественной церемонии закрытия финала проекта приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

– Кого-то в ближайшее время ждут собеседования и последующие кадровые предложения. Хочу еще раз подчеркнуть, что просто не будет. На этом работа только начнется – важная, ответственная, сложная. Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения, – подчеркнул глава региона приветствуя победителей конкурса.

Как ометил Иван Евстифеев, от реализации проекта в выигрыше останутся все вовлеченные в него стороны:

– Руководством области была собрана подробная информация о кадровом потенциале региона, получена обратная связь по проблематике Омской области глазами ее проактивных жителей. Со временем будет пополнен резерв управленческих кадров, из которого в дальнейшем ожидаются назначения на ответственные должности. Участники получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию. Ну а победители получат возможность и дальше развивать свои управленческие навыки как в теории, так и на практике.

От имени жюри и экспертного блока финалистов конкурса поздравил Дмитрий Лисицын:

– Вы продемонстрировали очень высокий уровень энергии и мотивации работать на благо своего региона. Это впечатляет и вселяет уверенность, что с такой командой у губернатора Омской области не будет кадровых сложностей, ведь всегда будут достойные кандидаты с разнообразным управленческим опытом.

Напомним, что кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение» был запущен в сентябре 2023 года. Для участия в нем зарегистрировались 8,2 тыс. человек. На дистанционном этапе отбора они писали эссе и проходили дистанционное тестирование. Показавшие наилучшие результаты на этих этапах 223 участника были приглашены в финал, а уже по его итогам были определены 47 победителей. Они получат сертификат на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике в Российской академии народного хозяйства или в МГУ им. Ломоносова. Кроме того, они будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и получат шанс занять руководящие должности в региональном правительстве.

Победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»:

  1. Абдрахманова Маржан Нурзадаевна (г. Омск, министерство имущественных отношений Омской области);
  2. Амельянович Оксана Викторовна (г. Тара, БОУ ДО «Центр детского творчества им. Л. А. Вандышевой» Тарского муниципального района Омской области);
  3. Белавина Марина Валерьевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 10»);
  4. Блажевич Алексей Викторович (г. Омск, КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»);
  5. Васильев Владислав Дмитриевич (г. Омск, Газпромнефть – Цифровые решения);
  6. Вилисов Дмитрий Викторович (г. Омск, АО «Почта России»);
  7. Вязанкина Анна Александровна (с. Бергамак, МБОУ «Бергамакская СОШ»);
  8. Голованов Дмитрий Александрович (г. Омск, ООО «Производственно-инжиниринговый центр сельскохозяйственного машиностроения»);
  9. Данильченко Полина Александровна (г. Омск, ООО «ИВТ»);
  10. Егорова Анжелика Юрьевна (г. Омск, Арбитражный суд Омской области);
  11. Зязев Павел Александрович (г. Сургут, АО «Россети Тюмень»);
  12. Калашников Александр Андреевич (г. Омск, Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк»);
  13. Калинина Валерия Сергеевна (г. Омск, АНПОО «ОмАЭиП»);
  14. Ковязина Наталья Анатольевна (г. Тара, БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» Тарского района»);
  15. Колобова Екатерина Владимировна (г. Омск, Главное управление финансового контроля Омской области);
  16. Коржов Иван Сергеевич (г. Омск, БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»);
  17. Ларина Елена Андреевна (г. Омск, ООО «Стройпроект-07»);
  18. Ленберг Алексей Владимирович (г. Омск, Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области);
  19. Липперт Владимир Николаевич (г. Омск, БУЗОО ГП № 3);
  20. Литау Наталья Валерьевна (г. Омск, БОУ ДПО Институт развития образования Омской области);
  21. Маленова Евгения Дмитриевна (г. Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского);
  22. Мальцев Сергей Николаевич (г. Омск, министерство здравоохранения Омской области);
  23. Маркелов Дмитрий Юрьевич (с. Азово, ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России»);
  24. Масягина Ольга Юрьевна (г. Омск, БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»»);
  25. Матвеев Вадим Сергеевич (г. Омск, Администрация города Омска);
  26. Медведева Екатерина Викторовна (г. Омск, ГК «Титан»);
  27. Медведева Наталья Юрьевна (г. Тара, БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М. А. Ульянова»);
  28. Мищенко Ольга Владимировна (г. Омск, ФГБОУ ВО «СибАДИ»);
  29. Наумова Ольга Васильевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 15»);
  30. Ниязова Елена Марсовна (г. Омск, индивидуальный предприниматель);
  31. Орлова Екатерина Витальевна (г. Омск, БУ Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения»);
  32. Палеха Наталья Сергеевна (г. Омск, министерство финансов Омской области);
  33. Поминов Дмитрий Юрьевич (г. Омск, АНО ДО «Роботикс Омск»);
  34. Пономарева Елена Александровна (г. Омск, Управление министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску);
  35. Прилепская Валентина Викторовна (г. Омск, АО «Группа компаний «Титан»»);
  36. Самигулова Татьяна Михайловна (г. Омск, министерство экономики Омской области);
  37. Самохвалова Александра Юрьевна (г. Омск, Администрация города Омска);
  38. Самсонова Елена Сергеевна (г. Омск, Газпромнефть-Каталитические системы, ООО);
  39. Седукин Сергей Олегович (г. Омск, АО «Омскавтодор»);
  40. Сухих Андрей Витальевич (г. Омск, Главное государственно-правовое управление Омской области);
  41. Терехова Юлия Юрьевна (г. Омск, БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»);
  42. Фомин Вадим Анатольевич (г. Омск, ООО «Лента»);
  43. Хафизов Андрей Сергеевич (г. Омск, ООО «ИнфраГЧП-А»);
  44. Черненко Сергей Владимирович (г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации);
  45. Шмакова Ирина Андреевна (г. Калачинск, Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района);
  46. Шундеева Лариса Павловна (г. Омск, Администрация Нижнеиртышского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области);
  47. Щербаков Василий Сергеевич (г. Омск, Центральный банк Российской Федерации (Отделение Омск)).
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·Общество

Кроме 1 млн рублей для повышения управленческих навыков победители конкурса получили шанс занять руководящие должности в облправительстве.

В  омском Конгресс-холле сегодня состоялась торжественная церемония  награждения победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Ими стали 47 человек. Проект реализуется аппаратом губернатора и правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В торжественной церемонии закрытия финала проекта приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

– Кого-то в ближайшее время ждут собеседования и последующие кадровые предложения. Хочу еще раз подчеркнуть, что просто не будет. На этом работа только начнется – важная, ответственная, сложная. Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения, – подчеркнул глава региона приветствуя победителей конкурса.

Как ометил Иван Евстифеев, от реализации проекта в выигрыше останутся все вовлеченные в него стороны:

– Руководством области была собрана подробная информация о кадровом потенциале региона, получена обратная связь по проблематике Омской области глазами ее проактивных жителей. Со временем будет пополнен резерв управленческих кадров, из которого в дальнейшем ожидаются назначения на ответственные должности. Участники получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию. Ну а победители получат возможность и дальше развивать свои управленческие навыки как в теории, так и на практике.

От имени жюри и экспертного блока финалистов конкурса поздравил Дмитрий Лисицын:

– Вы продемонстрировали очень высокий уровень энергии и мотивации работать на благо своего региона. Это впечатляет и вселяет уверенность, что с такой командой у губернатора Омской области не будет кадровых сложностей, ведь всегда будут достойные кандидаты с разнообразным управленческим опытом.

Напомним, что кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение» был запущен в сентябре 2023 года. Для участия в нем зарегистрировались 8,2 тыс. человек. На дистанционном этапе отбора они писали эссе и проходили дистанционное тестирование. Показавшие наилучшие результаты на этих этапах 223 участника были приглашены в финал, а уже по его итогам были определены 47 победителей. Они получат сертификат на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике в Российской академии народного хозяйства или в МГУ им. Ломоносова. Кроме того, они будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и получат шанс занять руководящие должности в региональном правительстве.

Победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»:

  1. Абдрахманова Маржан Нурзадаевна (г. Омск, министерство имущественных отношений Омской области);
  2. Амельянович Оксана Викторовна (г. Тара, БОУ ДО «Центр детского творчества им. Л. А. Вандышевой» Тарского муниципального района Омской области);
  3. Белавина Марина Валерьевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 10»);
  4. Блажевич Алексей Викторович (г. Омск, КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»);
  5. Васильев Владислав Дмитриевич (г. Омск, Газпромнефть – Цифровые решения);
  6. Вилисов Дмитрий Викторович (г. Омск, АО «Почта России»);
  7. Вязанкина Анна Александровна (с. Бергамак, МБОУ «Бергамакская СОШ»);
  8. Голованов Дмитрий Александрович (г. Омск, ООО «Производственно-инжиниринговый центр сельскохозяйственного машиностроения»);
  9. Данильченко Полина Александровна (г. Омск, ООО «ИВТ»);
  10. Егорова Анжелика Юрьевна (г. Омск, Арбитражный суд Омской области);
  11. Зязев Павел Александрович (г. Сургут, АО «Россети Тюмень»);
  12. Калашников Александр Андреевич (г. Омск, Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк»);
  13. Калинина Валерия Сергеевна (г. Омск, АНПОО «ОмАЭиП»);
  14. Ковязина Наталья Анатольевна (г. Тара, БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» Тарского района»);
  15. Колобова Екатерина Владимировна (г. Омск, Главное управление финансового контроля Омской области);
  16. Коржов Иван Сергеевич (г. Омск, БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»);
  17. Ларина Елена Андреевна (г. Омск, ООО «Стройпроект-07»);
  18. Ленберг Алексей Владимирович (г. Омск, Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области);
  19. Липперт Владимир Николаевич (г. Омск, БУЗОО ГП № 3);
  20. Литау Наталья Валерьевна (г. Омск, БОУ ДПО Институт развития образования Омской области);
  21. Маленова Евгения Дмитриевна (г. Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского);
  22. Мальцев Сергей Николаевич (г. Омск, министерство здравоохранения Омской области);
  23. Маркелов Дмитрий Юрьевич (с. Азово, ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России»);
  24. Масягина Ольга Юрьевна (г. Омск, БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»»);
  25. Матвеев Вадим Сергеевич (г. Омск, Администрация города Омска);
  26. Медведева Екатерина Викторовна (г. Омск, ГК «Титан»);
  27. Медведева Наталья Юрьевна (г. Тара, БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М. А. Ульянова»);
  28. Мищенко Ольга Владимировна (г. Омск, ФГБОУ ВО «СибАДИ»);
  29. Наумова Ольга Васильевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 15»);
  30. Ниязова Елена Марсовна (г. Омск, индивидуальный предприниматель);
  31. Орлова Екатерина Витальевна (г. Омск, БУ Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения»);
  32. Палеха Наталья Сергеевна (г. Омск, министерство финансов Омской области);
  33. Поминов Дмитрий Юрьевич (г. Омск, АНО ДО «Роботикс Омск»);
  34. Пономарева Елена Александровна (г. Омск, Управление министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску);
  35. Прилепская Валентина Викторовна (г. Омск, АО «Группа компаний «Титан»»);
  36. Самигулова Татьяна Михайловна (г. Омск, министерство экономики Омской области);
  37. Самохвалова Александра Юрьевна (г. Омск, Администрация города Омска);
  38. Самсонова Елена Сергеевна (г. Омск, Газпромнефть-Каталитические системы, ООО);
  39. Седукин Сергей Олегович (г. Омск, АО «Омскавтодор»);
  40. Сухих Андрей Витальевич (г. Омск, Главное государственно-правовое управление Омской области);
  41. Терехова Юлия Юрьевна (г. Омск, БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»);
  42. Фомин Вадим Анатольевич (г. Омск, ООО «Лента»);
  43. Хафизов Андрей Сергеевич (г. Омск, ООО «ИнфраГЧП-А»);
  44. Черненко Сергей Владимирович (г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации);
  45. Шмакова Ирина Андреевна (г. Калачинск, Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района);
  46. Шундеева Лариса Павловна (г. Омск, Администрация Нижнеиртышского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области);
  47. Щербаков Василий Сергеевич (г. Омск, Центральный банк Российской Федерации (Отделение Омск)).
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