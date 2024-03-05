Как считают в региональном Минтруде, мотивировать бывших военных к карьере в мирной жизни сможет кадровая программа «Время героев».

Как считают в региональном Минтруде, мотивировать бывших военных к карьере в мирной жизни сможет кадровая программа «Время героев».

На состоявшейся 5 марта коллегии министерства труда и социального развития Омской области были рассмотрены меры поддержки участников СВО.

– В зоне нашего пристального внимания находятся участники специальной военной операции и члены их семей. В соответствии с Единым стандартом мер поддержки участников СВО и членов их семей, разработанным рабочей группой под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, в Омской области реализуется комплекс из 27 дополнительных мер поддержки. Кроме того, осуществляется компенсация расходов на догазификацию жилых помещений. С января 2024 года в соответствии с указом губернатора Омской области участникам СВО и членам их семей предоставляется мера социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 30 %, – сообщил глава регионального Минтруда Владимир Куприянов.

Участникам СВО и членам их семей оказывается всесторонняя помощь в поиске работы, профессиональном обучении и открытии собственного дела; предоставляются услуги по профориентации и психологической поддержке, социальной адаптации на рынке труда. Также бывших участников спецоперации охотно принимают на работу расположенные в регионе предприятия ОПК, предоставляя фронтовикам стабильную зарплату и расширенный соцпакет. Однако настоящим прорывом в трудоустройстве ветеранов, по словам Куприянова, должна стать реализация программы «Время героев».

– «Время героев» – еще одна новая кадровая программа, о которой в ходе послания Федеральному собранию объявил президент. Она поможет выявить среди ветеранов спецоперации талантливых управленцев, которые после соответствующей подготовки смогут работать в органах государственной и муниципальной власти. Владимир Владимирович справедливо отметил, что герои СВО – именно тот костяк, который должен занять ведущие позиции в системах госуправления, образования и патриотического воспитания. Во время общения с нашими бойцами я часто слышу, что по возвращении домой они хотели бы продолжить приносить пользу своей стране. Этим людям необходимо дать возможности для развития, – подчеркнул министр.

Добавим, что анонсированная Владимиром Путиным программа «Время героев» пока еще находится в стадии разработки, но, по последним данным, о желании участвовать в ней уже заявили более 14 тыс. человек. На официалом сайте программы указано, что участниками могут стать граждане, «являющиеся участниками СВО, участвующими или участвовавшими в боевых действиях», с высшим образованием и управленческим опытом. Цель проекта – подготовка руководителей для работы в госкомпаниях, органах государственной и муниципальной власти.