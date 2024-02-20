Участники конкурса будут распределяться в клуб по отраслям. Каждый блок будет работать под кураторством заместителей губернатора.

Участники конкурса будут распределяться в клуб по отраслям. Каждый блок будет работать под кураторством заместителей губернатора.

Все финалисты кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» станут участниками экспертного клуба «Продвижение». Его создание инициировал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он поручил министрам региона обратить внимание на потенциальных кандидатов.

– В списке есть как новые имена, так и знакомые нам люди, с которыми в той или мере кто-то из вас взаимодействует. Все победители доказали свои компетенции и, что самое важное, хотят трудиться для развития нашего региона. Поэтому сейчас важно активно использовать возможность пополнить ваши коллективы людьми, которые хотят работать. Убежден, что это станет также и дополнительным стимулом для остальных сотрудников, чтобы расти и двигать вперед наш регион, – заявил глава региона.

Участники конкурса будут распределяться в клуб по отраслям. Каждый блок будет работать под кураторством заместителей губернатора. Экспертный клуб будет обсуждать актуальные проблемы и заниматься выработкой управленческих решений.