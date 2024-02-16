Финалистами кадрового конкурса стали 193 человека. Все они будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.

Финалистами кадрового конкурса стали 193 человека. Все они будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.

В омском Конгресс-холле сегодня состоялась торжественная церемония открытия финала кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Главной целью проекта, запущенного в сентябре прошлого года по инициативе губернатора Виталия Хоценко, является формирование кадрового резерва региональных управленцев. Победителям конкурса вручат сертификат на 1 млн рублей для получения дополнительного образования по управленческой тематике в Российской академии народного хозяйства или в МГУ им. Ломоносова. Заявку на участие в конкурсе подали 8,2 тыс. человек, по итогам дистанционных этапов в финал вышли 193 человека. Приветствуя их, глава региона заявил, что каждый из них уже одержал победу.

– Хочу, чтобы вы понимали: мы с вами – команда президента России. Все вместе мы уже строим не только настоящее, но и будущее Омской области, а значит, участвуем в строительстве новой России. Каждый день малыми шагами мы движемся к этой большой общей цели. Вы лидеры в своих командах, подразделениях, предприятиях, за вами стоят коллективы, и вы несете ответственность и за них в том числе. Ведь только объединяя усилия, опыт и знания разных специалистов и разных поколений, можно добиться наилучших результатов, – подчеркнул Виталий Хоценко.

По его словам, конкурс «Омская область: ПРОдвижение» является структурным звеном большой платформы «Россия – страна возможностей», реализацию которой инициировал президент Владимир Путин. Платформа создана для того, чтобы помочь каждому инициативному человеку вне зависимости от возраста найти новые пути для саморазвития и профессионального роста.

– Я уверен, что система социальных лифтов в нашей стране будет крепнуть и развиваться. Омская область к ней уже подключилась своим кадровым конкурсом, и сегодня мы прорабатываем варианты регулярного проведения подобных мероприятий, – завил губернатор.

Роль арбитров финального этапа первого кадрового регионального конкурса возьмут на себя члены наблюдательного совета.

– Помимо обучения у экспертов, профессоров и педагогов, есть не менее ценный ресурс – вы сами. У вас будет три дня для того, чтобы познакомиться, узнать друг друга, обменяться контактами, чтобы оставаться на связи после завершения проекта. Каждый из вас – эксперт в своей сфере, все вы лучшие управленцы Омской области. Когда вы начнете объединяться в команды, разрабатывать проекты, консультироваться друг у друга, получать дружескую и экспертную поддержку – это будет мощнейшая синергия развития, которая и нужна нашему региону, – отметил председатель совета, сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын раскрыл конкретику прохождения финального этапа:

– Мы разделим вас на команды, каждая из которых будет параллельно выполнять задания. За каждой командой будет наблюдать эксперт, задача которого – определять участников, которые наиболее полно проявили все оцениваемые компетенции. По опыту других проектов могу сказать, что финальные испытания, безусловно, могут быть для вас стрессом. При этом мы все понимаем, что финалистами стали люди, имеющие значительный опыт и ориентированные на победу.

Имена победителей конкурса будут названы в воскресенье, 18 февраля.