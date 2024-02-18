Омск-Информ
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·Общество

Рисунки на спортивную тему украсят холл, коридор и лестничные пролеты.
В минувшую пятницу омская спортивная школа «Красная звезда» объявила конкурс на художественное оформление стен. Подрядчику предлагают 630 тыс. рублей за граффити в коридоре, холле и на лестничных пролетах.
Гарантия на сохранение целостности рисунка и выцветания должна составлять два года. В закупке также опубликовали эскизы граффити:
Как сообщает «НГС55» исполнителя уже выбрали. Оформлением стен займется команда художников Two Towers Graffiti, которая работает по всей России.
·Общество

Рисунки на спортивную тему украсят холл, коридор и лестничные пролеты.
В минувшую пятницу омская спортивная школа «Красная звезда» объявила конкурс на художественное оформление стен. Подрядчику предлагают 630 тыс. рублей за граффити в коридоре, холле и на лестничных пролетах.
Гарантия на сохранение целостности рисунка и выцветания должна составлять два года. В закупке также опубликовали эскизы граффити:
Как сообщает «НГС55» исполнителя уже выбрали. Оформлением стен займется команда художников Two Towers Graffiti, которая работает по всей России.