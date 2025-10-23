Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Возле футбольного стадиона в Омске поставили хоккейную коробку

Лед на новом спортивном объекте зальют к зиме.

Возле стадиона «Красная Звезда» в Омске построили новую хоккейную коробку. Как сообщает «Омск_путеводитель», она находится в глубине комплекса, за тренировочными футбольными полями.

Отметим, что в этом году в Омске построили 35 таких хоккейных коробок. Зимой на них зальют лед для игр в хоккей и катания на коньках. Летом омичи смогут играть на этих спортивных площадках в футбол или баскетбол.

Ранее сообщалось, что благоустройство затронуло территорию омского СКК им. Блинова. Концепцию благоустройства разрабатывает питерская компания.

·Общество

Возле футбольного стадиона в Омске поставили хоккейную коробку

Лед на новом спортивном объекте зальют к зиме.
Омск_путеводитель

Возле стадиона «Красная Звезда» в Омске построили новую хоккейную коробку. Как сообщает «Омск_путеводитель», она находится в глубине комплекса, за тренировочными футбольными полями.

Отметим, что в этом году в Омске построили 35 таких хоккейных коробок. Зимой на них зальют лед для игр в хоккей и катания на коньках. Летом омичи смогут играть на этих спортивных площадках в футбол или баскетбол.

Ранее сообщалось, что благоустройство затронуло территорию омского СКК им. Блинова. Концепцию благоустройства разрабатывает питерская компания.