«Жутковатое место»: локации у омского СКК им. Блинова грозит креативное благоустройство

Проект разработает известная питерская компания.

Герман Чистяков / ХК «Авангард»

Сегодня, 19 октября, стало известно о планах «Авангарда» на благоустройство территории вокруг СКК им. Блинова. Как рассказал генеральный директор хоккейного клуба Герман Чистяков, скоро специалисты начнут благоустраивать пространство вокруг спорткомплекса.

Сейчас это место представляет собой недострои, разросшиеся кусты, кучки мусора и разбитые дорожки.

– Сейчас это жутковатое место в центре города. Недостроенные объекты, разросшиеся кусты, мусор и разбитые дорожки. Конечно, мы это так оставить не можем, – рассказал Чистяков в своем телеграм-канале.

Как сообщил глава клуба, концепцию благоустройства территории разработает питерская компания Might Of Light, прославившаяся своим проектом «Севкабель Порт» в Северной столице. Судя по всему, омскому комплексу также грозит креативное благоустройство.

Также гендир сообщил, что проектом заинтересовался «важный партнер», недавно посещавший СКК им. Блинова. Глава крупной компании обещал помочь с благоустройством. На этой неделе проект прошел слушания на заседании архитектурного совета при губернаторе Омской области.

Рабочие уже приступили к расчистке местности под будущий проект: площадку расчистили от травы и грунта и провели необходимые геологические изыскания.

Напомним, что первую неофициальную игру в спорткомплексе планируется провести уже в следующем месяце. В сентябре на новом льду сыграли тестовый матч, который обернулся поражением для омской команды.

Отремонтированное здание станет постоянной площадкой для клуба ВХЛ «Омские Крылья» и волейбольного клуба «Омичка». В спорткомплексе также будут проводить культурные мероприятия различного формата.