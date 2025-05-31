Масштабное мероприятие дало импульс развитию массового спорта в Омске и стало примером патриотического воспитания.

Фестиваль по футболу «Кубок дружбы – 2025. Слава Великой Победе!» проводился на базе омского спортивного комплекса «Красная Звезда» с 28 по 31 мая. В течение четырех дней команды из нескольких городов России и Казахстана сражались за победу. В фестивале приняли участие делегации из Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Иркутска, Барнаула, Красноярска и Сургута. Достаточно широко на фестивале был представлен соседний Казахстан. Из этой страны в Омск приехали представители Астаны, Алматы, Караганды, Павлодара, Петропавловска и Усть-Каменогорска. В общей сложности за Кубок Дружбы боролись 118 команд, объединяющих почти 1,2 тыс. спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.

Организаторами турнира стали Центр развития детского и юношеского спорта «Пионер» при поддержке регионального минспорта, Омского городского Совета (ОГС) и департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.

– Главное, что нужно для развития любого вида спорта, – это соревнования. Особенно они важны для юных футболистов, делающих свои первые шаги в спорте, – отметил руководитель «Пионера», депутат горсовета Алексей Половников. – За Уралом соревнования такого масштаба, кроме Омска, не проводятся больше ни в одном из городов. Естественно, в нем стремятся принять участие все городские футбольные школы и секции, мы это приветствуем. Однако если раньше детские турниры на «Красной Звезде» проводились в межшкольном и городском форматах, то теперь мы доросли до международного фестиваля.

Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов фестиваля состоялась в манеже «Красная Звезда». Призы и подарки вручались самым ценным игрокам команды. Командам-победительницам в каждой из возрастных категорий досталось по «Кубку Дружбы». Так, в возрастной группе участников 2018–2019 годов рождения главную награду завоевали ребята из омской команды «Стар Джуниор» (тренируются в спортцентре «Пионер»).

– Турнир принес детям незабываемые эмоции и впечатления, поднял спортивный дух. Даже те малыши, которые еще учатся азам футбола, отдавались игре со всей искренностью, самоотверженностью и смелостью, – прокомментировал итоги матчей депутат ОГС Александр Кузюков. – Очень приятно, что наш город стал центром детского спорта. Футбол интересен тем, что он помогает взаимодействию, работе в команде, и сегодня здесь очень много детей, родителей, тренеров, которые объединены общей идеей здорового образа жизни.

В этом году главная футбольная арена Омска приняла уже десятый детский фестиваль. Каждый из них организовывался как массовый спортивный праздник. Помимо захватывающих матчей, юные футболисты и болельщики смогли стать участниками обширной культурной программы фестиваля. В этом году он был посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поэтому значительная часть мероприятий была направлена на усиление патриотического воспитания.

Как сообщили учредители фестиваля, они планируют и дальше организовывать в Омске масштабные культурно-спортивные мероприятия. Кроме очевидной пользы от повышения интереса омичей к здоровому образу жизни, они формируют у молодежи позитивный образ Омска как города, в котором хочется жить, учиться и работать.