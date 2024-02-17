Матч принципиальных соперников получился малорезультативным. А голкипер «Авангарда» Павел Хомченко записал на свой счет «сухарь».

Матч принципиальных соперников получился малорезультативным. А голкипер «Авангарда» Павел Хомченко записал на свой счет «сухарь».

После двух поражений подряд омскому «Авангарду» предстояло провести домашний матч за лидерство на «Востоке» против «Металлурга». Напомним, что «ястребы» перед этой встречей отставали от главного соперника на 1 очко.

Состав «Авангарда на матч вызвал если не шок, то точно удивление у болельщиков. В нем не было Романа Абросимова и Ивана Телегина, у которых травмы, а также Томаша Юрчо, Михаила Гуляева и Ильи Рейнгардта, которые приболели. В ворота вернулся Павел Хомченко. В третье звено опустили Дамира Жафярова. В составе появились Марк Верба и Михаил Беляев.

Голов болельщикам пришлось ждать очень долго. Стартовая двадцатиминутка прошла, хоть и в обоюдоострых атаках, но завершилась по нулям. Лишь на шестой минуте второго периода счет был открыт. Великолепно в этом эпизоде сыграл юный Артем Мурылев. Он освободился из-под опеки соперника и отдал пас на Ивана Николишина, а тот не промахнулся.

«Футбольный» счет мог несколько раз измениться. Защитники обеих команд допускали грубые ошибки, но нападающие ими не пользовались, да и вратари играли надежно.

Таких неиспользованных моментов хватало и в третьем периоде. Но в конце концов «ястребов» прорвало. Сначала отличился Дамир Жафяров, хотя показалось, что последней коснулся шайбы Никита Холодилин. А затем Артем Чмыхов, оставшийся без опекунов, расстрелял ворота соперника. В самой концовке матча «Металлург» все же забросил, однако эту шайбу отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой.

«Авангард» выиграл со счетом 3:0, а Павел Хомченко записал на свой счет «сухарь».

«Ястребы» вышли на чистое первое место в своей конференции, опережая «магнитку» на одно очко. У омичей будет два дня на отдых, а 20 февраля они примут «Автомобилист», которому проиграли на выезде в минувший четверг.