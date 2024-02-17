Легендарный Николай Мариненко, который играл за «Авангард» в 80–90-е годы, до сих пор является третьим снайпером в истории клуба.

Легендарный Николай Мариненко, который играл за «Авангард» в 80–90-е годы, до сих пор является третьим снайпером в истории клуба.

Сегодня перед матчем «Авангарда» и «Металлурга» под своды «G-Grive Арены» подняли стяг с именем легендарного нападающего «Авангарда» Николая Мариненко. В 80–90-е годы Коля-гол, как прозвали его болельщики, провел за «Авангард» 332 матча и забросил 231 шайбу. Мариненко занимает третье место в списке снайперов за всю историю клуба.

– Спасибо всем, особенно болельщикам, потому что я играл для вас, – сказал виновник торжества.

Во время торжественной церемонии фанаты «Авангарда», как в былые времена, скандировали «Коля-гол».