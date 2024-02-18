В агентстве недвижимости утверждают, что владелец объекта развивает другой бизнес. И потому выставил на продажу несколько торговых точек.

В агентстве недвижимости утверждают, что владелец объекта развивает другой бизнес. И потому выставил на продажу несколько торговых точек.

Появились подробности реализации торгового комплекса на Левом берегу Омска, на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Общая площадь помещений, где расположились магазин «Магнит», зоомагазин «Заповедник», вьетнамское кафе и мастерская мебели, насчитывает 1,5 тыс. «квадратов». Стоимость бизнеса оценили в 185 млн рублей.

Обозреватель «Омск-информа» под видом потенциального покупателя выяснил причины реализации объекта на «бойком» месте. Как оказалось, владелец торгового комплекса занимается продажей торговой точки через агентство недвижимости. Более того, это делает отдельный сотрудник, который перезвонил, лишь только когда «покупатель» проявил большую заинтересованность в объекте. Как объяснил риелтор, владелец торгового комплекса решил развивать другой бизнес.

– У владельца объекта несколько точек, которые он выставил на продажу. Насколько мне известно, учредитель решил распродать бизнес и заняться другим направлением, – заявила «Омск-информу» сотрудница агентства недвижимости, представившаяся Ириной.

При этом контакты владельца объекта риелтор отказалась давать наотрез. Главного интересанта сделки обещали представить только на второй встрече. Вряд ли потенциальный покупатель к этому моменту решился бы на покупку комплекса.