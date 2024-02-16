ТК находится на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Бизнес должен окупиться в течение 10 лет.

ТК находится на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Бизнес должен окупиться в течение 10 лет.

В Омске на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева продают торговый комплекс. Его цена составляет 185 млн рублей. Площадь помещений равна 1,5 тыс. кв. м.

Как сообщается в объявлении, бизнес окупится в течение 10 лет, но причина продажи торгового комплекса не указывается.

Отметим, что в здании расположены два магазина одежды – Ferrera и Shopdaanna, супермаркет «Магнит», зоомагазин «Заповедник», вьетнамское кафе и мастерская мебели.