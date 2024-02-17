Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Площадь предлагаемых помещений варьируется от 19 до 38 кв. метров. Срок аренды – пять лет.

В департамент имущественных отношений городской администрации сообщили о проведении электронных публичных торгов. Их цель – заключить арендные договоры на муниципальную недвижимостью

– На торги выставлены пять объектов – нежилые помещения площадью от 19,2 до 38 кв. м. Срок планируемой аренды по каждому из лотов – пять лет, – сообщается на сайте мэрии Омска.

Потенциальным участникам торгов дается почти месяц на подачу заявок – с 16 февраля по 11 марта. Победителей определят 14 марта.

Информацию о здании и их состоянии можно узнать в департаменте имущественных отношений.

·Экономика/Бизнес

Площадь предлагаемых помещений варьируется от 19 до 38 кв. метров. Срок аренды – пять лет.

В департамент имущественных отношений городской администрации сообщили о проведении электронных публичных торгов. Их цель – заключить арендные договоры на муниципальную недвижимостью

– На торги выставлены пять объектов – нежилые помещения площадью от 19,2 до 38 кв. м. Срок планируемой аренды по каждому из лотов – пять лет, – сообщается на сайте мэрии Омска.

Потенциальным участникам торгов дается почти месяц на подачу заявок – с 16 февраля по 11 марта. Победителей определят 14 марта.

Информацию о здании и их состоянии можно узнать в департаменте имущественных отношений.