После обильных снегопадов многие дворы и проезды завалены сугробами. Как разъезжаться там на машинах, если проехать негде?

После обильных снегопадов многие дворы и проезды завалены сугробами. Как разъезжаться там на машинах, если проехать негде?

Последние дни только усугубили и так непростую ситуацию на омских дорогах. После обильных снегопадов и метели омичи зачастую не могут проехать или разъехаться во дворах жилых домов, на межквартальных проездах и второстепенных улицах. Там образовалась снежная каша, глубокие колеи, в которых застревают машины.

О том, как ездить по городу, когда ничего не почищено, РИА «Омск-информ» рассказал автоэксперт, ведущий программы «Автосфера» Василий Залознов.

- Здесь нужно вспомнить сказку про двух баранов, которые не смогли разойтись на узкой горной тропе и оба упали в пропасть, - говорит Залознов. - Водителям нужно проявлять внимательность, уступчивость, особенно если перед вами неопытный водитель или дама. Лучше проехать чуть назад и дать возможность проехать встречной машине. Так будет лучше. Как-то так нужно разъезжаться.

Еще один важный вопрос – как вытаскивать машину на тросе из снежной каши. Здесь тоже есть свои правила, которые нужно соблюдать.

- Многое зависит от того, какой трос. Если металлический, то крайне нежелательно сдергивать машину. Можно сдернуть бампер. Лучше всего веревочная стропа, которая обладает упругостью. Еще есть динамическая стропа. Она наиболее предпочтительна. Если она эластичная, то можно сдергивать машину путем рывка. Так в несколько приемов можно сдергивать машину из этой снежной каши. И важно, чтобы люди не находились возле троса или стропы. Если он порвется, то может покалечить окружающих. Это очень опасно, - говорит Залознов.

Отметим, что за последние две недели в соцсетях появилось немало сообщений о застрявших в сугробах машинах. Так что вопрос проезда по заснеженным дорогам очень актуален. Как правило, такому не учат в автошколах, поэтому у каждого водителя такой опыт приобретается лишь с годами.