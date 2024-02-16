Омск-Информ
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·Общество

Из-за аварийной ситуации на газопроводе Тевриз – Знаменское – Тара в Знаменском районе снова отключили газ.

В северных районах Омской области снова отключают газ. На газоконденсатном месторождении в межпоселковом газопроводе Тевриз – Знаменское – Тара в очередной раз произошла аварийная ситуация. В системе газоснабжения упало давление ниже 2 кгс/см². Об этом в соцсетях рассказал глава Знаменского района Сергей Максимов.

– В связи со сложившейся аварийной ситуацией АО «Омскгазстройэксплуатация» будет проводить отключение абонентов ОАО «Тевризнефтегаз», проживающих в индивидуальных жилых домах на территории села Знаменское. Отключение будет произведено путем отключения ГРПШ, – сообщил Максимов.

Когда восстановят газоснабжение, неизвестно. Отметим, что проблемы с газом на севере региона длятся уже несколько лет.

·Общество

Из-за аварийной ситуации на газопроводе Тевриз – Знаменское – Тара в Знаменском районе снова отключили газ.

В северных районах Омской области снова отключают газ. На газоконденсатном месторождении в межпоселковом газопроводе Тевриз – Знаменское – Тара в очередной раз произошла аварийная ситуация. В системе газоснабжения упало давление ниже 2 кгс/см². Об этом в соцсетях рассказал глава Знаменского района Сергей Максимов.

– В связи со сложившейся аварийной ситуацией АО «Омскгазстройэксплуатация» будет проводить отключение абонентов ОАО «Тевризнефтегаз», проживающих в индивидуальных жилых домах на территории села Знаменское. Отключение будет произведено путем отключения ГРПШ, – сообщил Максимов.

Когда восстановят газоснабжение, неизвестно. Отметим, что проблемы с газом на севере региона длятся уже несколько лет.