Сразу в трех реках на севере области нашли высокое содержание марганца. Его норма превышает в 5,5 раза.

Сразу в трех реках на севере области нашли высокое содержание марганца. Его норма превышает в 5,5 раза.

В реках на севере Омской области нашли повышенное содержание марганца. Об этом сообщили в пресс-службе Обь-Иртышское УГМС.

Так, 27 февраля марганец (0.5589 мг/л) был обнаружен в реке Большой Аев в селе Чебаклы Большеуковского района. При этом его норма в речной воде составляет 0,1 мг/л.

26 февраля марганец нашли еще в двух реках – Уй в селе Седельниково (0.3175 мг/л) и реке Тара, что находится на территории райцентра Муромцево (0.3797 мг/л). Содержание загрязняющих веществ в этих реках оценили как высокое.