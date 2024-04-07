Омск-Информ
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·Общество

Вредное вещество нашли в пробах, взятых в черте Омска, Омского и Калачинского районов.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в разных точках на Оми

По данным на апрель 2024 года, зарегистрировано уже три случая избытка марганца в воде. Экстремальный уровень этого вещества выявлен 1 апреля 2024 года в Оми в черте Омска, в 1 км от устья реки. 2 апреля зафиксировано высокое содержание марганца в 6 км от устья Оми, неподалеку от деревни Ростовки. А 3 апреля случай повышения содержания марганца выявлен неподалеку от Калачинска.

Марганец – потенциально опасное вещество, его попадание в организм человека нарушает работу всех систем.

·Общество

Вредное вещество нашли в пробах, взятых в черте Омска, Омского и Калачинского районов.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в разных точках на Оми

По данным на апрель 2024 года, зарегистрировано уже три случая избытка марганца в воде. Экстремальный уровень этого вещества выявлен 1 апреля 2024 года в Оми в черте Омска, в 1 км от устья реки. 2 апреля зафиксировано высокое содержание марганца в 6 км от устья Оми, неподалеку от деревни Ростовки. А 3 апреля случай повышения содержания марганца выявлен неподалеку от Калачинска.

Марганец – потенциально опасное вещество, его попадание в организм человека нарушает работу всех систем.