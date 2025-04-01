Предыдущие данные о загрязнении марганцем не подтвердились.

Сегодня, 1 апреля, Роспотребнадзор региона сообщил, что в воде реки Тары концентрация марганца находится в пределах нормы и не представляет опасности.

– Управлением Роспотребнадзора по Омской области организованы отбор проб и исследование воды на содержание марганца в месте водозабора р.п. Муромцево в реке Таре, на насосно-фильтровальной станции перед выходом в водопроводную сеть и в распределительной сети. По полученным протоколам испытаний все пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям и нормативам, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по содержанию марганца не установлено, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее, 24 марта, Обь-Иртышское УГМС сообщило о повышенном содержании марганца в пробе воды, взятой из реки Тары вблизи поселка Муромцево в Муромцевском районе Омской области. Загрязнение марганцем также было зафиксировано в реке Уй неподалеку от села Седельниково – концентрация составила 0,3558 мг/дм³. В тот же день высокое содержание марганца обнаружили и в реке Таре, протекающей через село Муромцево, где уровень загрязнения достиг 0,3215 мг/дм³.