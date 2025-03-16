Омск-Информ
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·Общество

Причина появления опасного вещества в водоемах на севере области не сообщается.

На севере Омской области в реках Шиш и Оша Тарского района обнаружено высокое содержание марганца. Такие данные обнародованы в отчете Обь-Иртышского УГМС.

По данным специалистов ведомства, 11 марта экстремально высокое загрязнение марганцем выявили в реке Оша, в черте села Большие Кучки. Концентрация составила 1,3476 мг/куб. дм. 12 марта высокое загрязнение марганцем обнаружено в реке Шиш, в черте села Атирка. Содержание этого вещества приблизилось к отметке в 0,445 мг/куб. дм.

Причина появления марганца в воде не озвучивается. Высокое содержание этого вещества опасно для человека: может привести к отравлению.

·Общество

Причина появления опасного вещества в водоемах на севере области не сообщается.

На севере Омской области в реках Шиш и Оша Тарского района обнаружено высокое содержание марганца. Такие данные обнародованы в отчете Обь-Иртышского УГМС.

По данным специалистов ведомства, 11 марта экстремально высокое загрязнение марганцем выявили в реке Оша, в черте села Большие Кучки. Концентрация составила 1,3476 мг/куб. дм. 12 марта высокое загрязнение марганцем обнаружено в реке Шиш, в черте села Атирка. Содержание этого вещества приблизилось к отметке в 0,445 мг/куб. дм.

Причина появления марганца в воде не озвучивается. Высокое содержание этого вещества опасно для человека: может привести к отравлению.