Как оказалось, в воду попадают медь, марганец и пестициды.

Омские метеорологи представили данные о том, чем загрязнялись водные объекты в июне. Всего были проанализированы 12 рек и озер в 10 пунктах.

Отмечается, что пробы воды отбираются ежедекадно, ежемесячно и в основные гидрологические фазы. В пробах воды определяются от 32 до 44 показателей физико-химического состава поверхностных вод.

За прошедший месяц отобрано и проанализировано 59 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ, соединений железа, меди, марганца, фенолов и пестицида пп-ДДТ.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши в городе и области не зарегистрированы.