Омск-Информ
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·Общество

Из-за паводка в деревне Ашеваны на севере области построили дамбу из мешков. Прокуратура считает, что ее нужно укрепить.

В Усть-Ишимском районе прокуратура выехала в деревню Ашеваны, чтобы проконтролировать работы по защите населения от паводка. Сегодня в населенном пункте обустроили дамбу из мешков протяженностью около 800 м.

– В ходе выездной проверки прокурором даны указания по увеличению высоты вала на низменных участках ландшафта. Также проконтролированы работы по завозу к берегам рек грунта, укреплению насыпей полипропиленовыми мешками, наполненными инертными материалами, выполняемыми волонтерами и жителями района, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство продолжает контролировать паводковую ситуацию в регионе.

Напомним, что из-за паводка начали эвакуировать село Атирка в Тарском районе.

·Общество

Из-за паводка в деревне Ашеваны на севере области построили дамбу из мешков. Прокуратура считает, что ее нужно укрепить.

В Усть-Ишимском районе прокуратура выехала в деревню Ашеваны, чтобы проконтролировать работы по защите населения от паводка. Сегодня в населенном пункте обустроили дамбу из мешков протяженностью около 800 м.

– В ходе выездной проверки прокурором даны указания по увеличению высоты вала на низменных участках ландшафта. Также проконтролированы работы по завозу к берегам рек грунта, укреплению насыпей полипропиленовыми мешками, наполненными инертными материалами, выполняемыми волонтерами и жителями района, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство продолжает контролировать паводковую ситуацию в регионе.

Напомним, что из-за паводка начали эвакуировать село Атирка в Тарском районе.