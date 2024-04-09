Омск-Информ
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·Общество

Дамбу строят в селе Калинино Русско-Полянского района. Это поможет избежать подтопления жилых домов.

В Русско-Полянском районе Омской области продолжают бороться с последствиями паводка. На этот раз противопаводковые мероприятия начались в селе Калинино. Там приняли решение создать искусственную дамбу.

– Приняли решение создать искусственную дамбу рядом с улицей Калинина, чтобы избежать подтопления жилых домов, – сообщил глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков.

Напомним, в конце прошлой недели в районе ввели ЧС. Тогда в зоне затопления оказалось около 36 домов и 20 приусадебных участков. Сейчас – 18 домов и 120 приусадебных участков в нескольких районах.

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·Общество

Дамбу строят в селе Калинино Русско-Полянского района. Это поможет избежать подтопления жилых домов.

В Русско-Полянском районе Омской области продолжают бороться с последствиями паводка. На этот раз противопаводковые мероприятия начались в селе Калинино. Там приняли решение создать искусственную дамбу.

– Приняли решение создать искусственную дамбу рядом с улицей Калинина, чтобы избежать подтопления жилых домов, – сообщил глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков.

Напомним, в конце прошлой недели в районе ввели ЧС. Тогда в зоне затопления оказалось около 36 домов и 20 приусадебных участков. Сейчас – 18 домов и 120 приусадебных участков в нескольких районах.

1045