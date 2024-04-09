Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком на территории Омской области.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в регионе. По его словам, в зоне затопления на сегодняшний день находится 18 домов и 120 приусадебных участков в нескольких районах.
– Благодарю за службу и неравнодушие сотрудников областной пожарно-спасательной службы, МЧС, добровольные дружины и волонтеров, а также всех, кто принимает участие в борьбе с весенним паводком, – отметил глава региона.
Губернатор заявил, что режим повышенной готовности продолжит действовать на территории области до особого распоряжения. 
·Общество

Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком на территории Омской области.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в регионе. По его словам, в зоне затопления на сегодняшний день находится 18 домов и 120 приусадебных участков в нескольких районах.
– Благодарю за службу и неравнодушие сотрудников областной пожарно-спасательной службы, МЧС, добровольные дружины и волонтеров, а также всех, кто принимает участие в борьбе с весенним паводком, – отметил глава региона.
Губернатор заявил, что режим повышенной готовности продолжит действовать на территории области до особого распоряжения. 