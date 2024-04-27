Омск-Информ
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·Общество

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Тарского района Евгений Лысаков.
В Тарском районе из-за паводка начали эвакуировать село Атирка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Евгений Лысаков.
– Осложняется ситуация в селе Атирка, где за сутки река Шиш поднялась на 99 см и появилась угроза подтопления 15 домов. Началась эвакуация населения. Подготовлен пункт временного размещения, – отметил Лысаков.
Глава района заявил, что в селе Васис ситуация с паводком улучшилась. В местах, где уже ушла вода, восстанавливают дороги и переправы.
Напомним, недавно в районе затопило дорогу от села Атирка до села Имшегал.
·Общество

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Тарского района Евгений Лысаков.
В Тарском районе из-за паводка начали эвакуировать село Атирка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Евгений Лысаков.
– Осложняется ситуация в селе Атирка, где за сутки река Шиш поднялась на 99 см и появилась угроза подтопления 15 домов. Началась эвакуация населения. Подготовлен пункт временного размещения, – отметил Лысаков.
Глава района заявил, что в селе Васис ситуация с паводком улучшилась. В местах, где уже ушла вода, восстанавливают дороги и переправы.
Напомним, недавно в районе затопило дорогу от села Атирка до села Имшегал.