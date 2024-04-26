По дороге между селами Атирка и Имшегал не смогла проехать машина почты, не говоря уже о легковом транспорте.

По дороге между селами Атирка и Имшегал не смогла проехать машина почты, не говоря уже о легковом транспорте.

Накануне стало известно о том, что дорогу от села Атирка до села Имшегал Тарского района затопило. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Тарского района.

Как сообщил глава района Евгений Лысаков, дорогу перемыло у села Имшегал перед мостом.

– Не смогла проехать машина почты. Специалистами дорожной службы был произведен выезд на место паводка. На участке дороги протяженностью около 100 метров стоит вода. Проехать можно только на грузовом транспорте, – сообщил Лысаков.

После того как вода спадет, дорогу обещают отремонтировать. Глава района пообещал проконтролировать ремонт дороги.

Напомним, что вода начала топить село Васисс Тарского района.