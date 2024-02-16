Заведению для стареньких и искалеченных кошек и собак удалось собрать 40 тысяч рублей на аренду помещения. Этой суммы хватит на месяц.

Заведению для стареньких и искалеченных кошек и собак удалось собрать 40 тысяч рублей на аренду помещения. Этой суммы хватит на месяц.

Приюту для бездомных животных «Омские хвостики» удалось закрыть долг по аренде помещения. Здесь содержатся в основном старенькие или искалеченные кошки и собаки, находящиеся на передержке. Ранее сообщалось, что в любой момент обделенные судьбой питомцы могли оказаться на улице.

Как пояснила руководитель «Омских хвостиков» Светлана Коледина, за вчерашний день удалось собрать всю необходимую для погашения сумму – 40 тыс. рублей. Еще 45 тысяч неравнодушные жители перечислили на счет приюта раньше.

– На все нужды нам необходимо 85 тыс. рублей в месяц. Два дня назад мы собрали часть суммы, не хватало порядка 40 тыс. рублей. Вчера этот долг был закрыт, – пояснила Светлана Коледина «Омск-информу».

При этом в следующем месяце придется снова просить о помощи.

– Если мы не соберем эти деньги, арендодатель не будет нас держать. Выгонит на улицу, да и все. Найдут других арендаторов, – добавила глава приюта.

Отметим, что на данный момент в заведении находятся порядка 500 кошек и собак.