Приют уже 10 лет занимается помощью животным с инвалидностью. В случае его выселения на улице окажутся 500 кошек и собак без глаз и лап.

Приют уже 10 лет занимается помощью животным с инвалидностью. В случае его выселения на улице окажутся 500 кошек и собак без глаз и лап.

Приют для бездомных животных «Омские хвостики» может оказаться на улице из-за долга по аренде помещения. Чрезвычайная ситуация в приюте сложилась в канун 10-летнего юбилея общественной организации.

– Если мы не оплатим аренду в срок, то все животные (а в основном это собаки и кошки без глаз и лап, а также старички) останутся на улице. В Омске никогда не найти столько передержек почти на 500 инвалидов, про деньги даже говорить не приходится, – говорится в сообщении приюта.

За аренду помещения организация должна около 40 тыс. рублей, долг за вывоз мусора составляет 24 тысячи, еще 33 тыс. рублей нужны на оплату электричества в приюте. Также животным не хватает корма.

– Десять лет мы совместно с вами спасаем сотни хвостиков. Как и 10 лет назад, они нуждаются в вашей с нами помощи, каждый день! Большое количество собак и кошек живут в приюте всегда, для них нет другого дома, кроме приюта. Мы для них единственный лучик тепла, любви и заботы. Помогите нам сохранить дом для всех наших спасенных хвостов, – обращаются к омичам организаторы приюта для животных.

Подробная информация о возможности помощи приюту «Омские хвостики» в его паблике в соцсети «ВКонтакте».