В семинаре на базе Омского ГАУ обсуждали возможности и перспективы обучения в Китае совместно с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.

В семинаре на базе Омского ГАУ обсуждали возможности и перспективы обучения в Китае совместно с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.

В феврале в Омске состоялся научно-практический семинар «Международная академическая мобильность обучающихся за рубежом». Преподаватели и учащиеся ОмГАУ — всего 105 человек — совместно с коллегами из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства (NWAFU) обсуждали возможности обучения в Китае. Студенты знакомились с опытом участия выпускников в программах международной академической мобильности и о программах, которые действуют за рубежом.

Представители NWAFU рассказали об особенностях обучения, занятии наукой, культурой деятельностью в Китае, а также поделились с учащимися университета советами о том, как лучше всего подготовиться к подаче заявке и какие есть нюансы.

Доктор Ван Юхуан, заместитель декана международного колледжа, более подробно рассказала об университете NWAFU и отметила, что он является лидирующим вузом Китая в области сельскохозяйственных наук. Благодаря Правительственной стипендии Китая и университетской стипендии, иностранные студенты могут обучаться в университете NWAFU. Эта программа покрывает все расходы на обучение, проживание и медицинскую страховку — плюс предоставляется ежемесячная стипендия для всех иностранных обучающихся. В качестве проживания студентам предоставляется место в комфортабельном общежитии.

Все обучение проходит на английском языке, но, разумеется, им предоставляется возможность изучать китайский язык. Одним из условий стипендии является то, что студенты по завершению обучения в NWAFU студенты получают уровень владения HSK3 – который сравним с уровнем B1 Общеевропейской системы языковых компетенций (CEFR). То есть уровень, достаточный для повседневного общения.

Во второй части семинара участникам рассказали об опыте участия учащихся в международных программах академической мобильности, а также об организации производственных практик для обучающихся в Казахстане и проведении международных конференций.

В заключительной части Международного научно-практического семинара подвели итоги обучения и прохождения стажировок за рубежом, а также определили перспективы дальнейшего развития международной академической мобильности обучающихся.