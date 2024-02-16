Стяг с именем спортсмена поднимут 17 февраля перед игрой с «Металлургом».

Стяг с именем спортсмена поднимут 17 февраля перед игрой с «Металлургом».

В Омске на «G-Drive Арене» появится новый стяг. Его хотят посвятить нападающему «Авангарда» Николаю Мариненко, который выступал за команду в 80–90-х годах.

– Будем чествовать нападающего нашей команды 80–90-х годов – Николая Мариненко, которого опытные болельщики знают под легендарным прозвищем Коля-Гол, – рассказали в клубе.

Стяг с именем Мариненко поднимут 17 февраля перед игрой с «Металлургом».

Отметим, что на «G-Drive Арене» уже подняты стяги Алексея Черепанова, Александра Вьюхина, Виктора Блинова, Владимира Кукушкина, Леонида Киселева, Валерия Белоусова и Александра Попова.