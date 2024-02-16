Мероприятие состоялось в рамках реализации инициатив Десятилетия науки и технологий в России.

Мероприятие состоялось в рамках реализации инициатив Десятилетия науки и технологий в России.

В Омске прошел организованный Советом молодых учёных и научно-исследовательским управлением Омского ГАУ круглый стол «Молодые учёные в науке: ответ на глобальные вызовы».

Первым делом участникам провели экскурсию по образовательно-производственному кластеру ФП «Профессионалитет», где им представили новые специализированные аудитории, оснащенные современной техникой, а также виртуальные тренажеры. Участники экскурсии осмотрели лабораторию технического обслуживания и ремонта, в которой студенты изучают общее устройство, принцип работы автомобилей, их агрегатов и узлов.

После этого в Центре молодежных инициатив Омского ГАУ состоялось открытие круглого стола, на котором Юрий Новиков, проректор по научной работе ОмГАУ и Максим Чекусов, директор ФГБНУ «Омский АНЦ», подчеркнули важность совместной работы молодых ученых их организаций.

Председатель Совета молодых ученых ОмГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Наталья Жаркова представила доклад «Деятельность Совета молодых ученых Омского ГАУ в контексте реализации ключевых инициатив Десятилетия науки и технологий». В этом докладе она представила ключевые направления деятельности Совета молодых ученых, а также тех проектах, которые в данный момент готовятся в рамках реализации инициатив Десятилетия науки и технологий в России. После этого также были представлены доклады по животноводству, селекции и ветеринарии.

По итогам работы круглого стола была вынесена на обсуждение резолюция, подчеркивающая важность сотрудничества молодых ученых Омского ГАУ и Омского АНЦ.