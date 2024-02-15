Надзорное ведомство планирует дать оценку соблюдения законодательства в деятельности коммунальных служб.
Прокуратура Кировского округа Омска начала проверку по факту получения ожогов ребенком на улице Крупской неподалеку от микрорайона Кузьминки. Инцидент произошел днем 15 февраля, когда девятилетний мальчик шел домой со школы. Он провалился ногой в яму, образовавшуюся из-за повреждения теплосетей. Ребенок получил ожог ступни. Сейчас он в больнице.
– В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности коммунальных служб, – отметили в надзорном ведомстве. – По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в городской администрации сообщали, что на месте повреждения были выставлены специальные ограждения, проводятся работы по выявлению опасных факторов и диагностические работы на трубопроводах. Также будет определена принадлежность тепловых сетей для дальнейшего исключения рисков.