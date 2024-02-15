Лайнер «Уральских авиалиний» до сих пор стоит в поле под охраной. С него пока не украли ни одного винтика.

Лайнер «Уральских авиалиний» до сих пор стоит в поле под охраной. С него пока не украли ни одного винтика.

В последнее время ничего не слышно о самолете «Уральских авиалиний», севшем на пшеничное поле в Новосибирской области. Напомним, что лайнер «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи – Омск, вынужденно приземлился в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября прошлого года. Никто из 166 пассажиров не погиб и серьезно не пострадал.

Прошло уже 5 месяцев с момента ЧП, но самолет так и находится в поле неподалеку от райцентра Убинское. Ранее предполагалось, что, как только замерзнет почва, борт взлетит, потом от этой идеи отказались, но, как выяснилось, до сих пор никто самолет не начал разбирать.

– Как стоял целый, так и стоит. Ни одного винтика с него не пропало. Все под охраной. Я там был полторы недели назад, – рассказал РИА «Омск-информ» глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

«Уральские авиалинии» арендовали у местного сельхозпредприятия часть поля, на котором стоит лайнер. На оставшейся части поля осенью была вспахана зябь, и, соответственно, весной будет проведен сев.

– Авиакомпания арендовала ровно столько земли, сколько нужно было бы для взлета самолета, – говорит глава Убинского района. – А так у этого сельхозкооператива земли немного – всего около 1000 га.

Добавим, что самолет находится на поле примерно в 10 километрах от трассы Омск – Новосибирск. Так что проехать к нему труда не составит.