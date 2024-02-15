Через неделю в нескольких многоэтажках по улице Дианова отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами.

Через неделю в нескольких многоэтажках по улице Дианова отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами.

22 февраля в Омске на Левом берегу отключат холодную воду. Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», с 9:30 до 20:00 часов будут вестись ремонтные работы на водопроводе по улицам Дианова и Волгоградской.

Так, под отключение воды попали многоэтажки на улице Дианова, 29, 31, 31а и 31/2 и два объекта на улице Волгоградской, 58 и 58а.

Машина с питьевой водой будет установлена с 13:00 часов на улице Дианова, 31а, пока не закончатся работы.